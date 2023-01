Intrappolati nel container partito da Fernetti, salvati quattro giovani migranti

VIGNATE (Milano) - Il tir pieno di rocche di lana aveva già fatto dogana e stava uscendo dalla Albini e Pitigliani in direzione di un'azienda del nord Italia quando, nel tardo pomeriggio del 2 gennaio, i dipendenti della ditta di logistica si sono accorti di alcuni rumori e grida d'aiuto provenienti dal vano rimorchio. E' lì che hanno trovato quattro giovani di origine afghana, stipati dentro al container che il camionista bulgaro di 51 anni aveva caricato la mattina dello stesso giorno all'autoporto di Fernetti, in provincia di Trieste. I migranti, rispettivamente di 25, 24, 22 e 15 anni, hanno viaggiato per almeno quattro ore, vale a dire da quando il tir è partito dal capoluogo giuliano alla volta della Lombardia. Il container, secondo quanto si apprende, era arrivato in Italia dalla Turchia.

Non si sa se i quattro giovani (denunciati per ingresso irregolare in territorio italiano e presi in carico dai sanitari del 118) fossero lì dentro da giorni, oppure se siano riusciti ad entrarci proprio a Fernetti, magari la sera precedente. La località carsica, infatti, rappresenta uno dei centri dove la polizia di frontiera svolge le pratiche burocratiche in merito alle posizioni di chi arriva in Italia dalla rotta balcanica. La struttura e l'autoporto di Fernetti distano qualche decina di metri. Lì, negli ampi spazi dell'autoporto, il container è stato scaricato da un primo vettore ed è rimasto parcheggiato fino all'arrivo del tir guidato dal camionista cinquantunenne. La versione del guidatore, così viene riportato dai colleghi di Milano Today, è stata ritenuta "credibile" e nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. Il più giovane dei migranti è stato affidato ai servizi sociali e trasportato in ospedale a causa di un'infezione.

Negli ultimi tre mesi dell'anno appena trascorso gli arrivi di migranti a Trieste, se confrontati con la stessa finestra temporale del 2021, sono quintuplicati. Poco meno di 6.000 le persone registrate dalla prefettura giuliana dal mese di ottobre a San Silvestro. Si parla di 2.104 migranti nel primo mese, 2451 a novembre e 1.135 nel mese di dicembre, con una leggera flessione. Numeri che hanno fatto risuonare nuovamente il campanello d'allarme, tra i sindacati di polizia, che hanno richiesto a gran voce un "interessamento diretto da parte del ministro dell'Interno del nuovo esecutivo" e, in generale, una maggiore attenzione del Viminale verso il confine orientale.