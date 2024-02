Giovane passeur in manette, trasportava migranti cubani e boliviani

SLOVENIA - Un giovane boliviano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia slovena con l'accusa di aver fatto entrare illegalmente in Slovenia alcuni connazionali e altri cittadini provenienti da Cuba. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri 1 febbraio a Starod, nella zona ad ovest del monte Nevoso, in corrisopondenza del confine tra Slovenia e Croazia. La polizia slovena ha fermato una Nissan Juke con targa italiana, guidata proprio dal cittadino sudamericano (regolare in Italia). All'interno dell'autovettura è stato trovato anche un quaranatreenne italiano. I migranti, secondo quanto riferito dalla questura di Capodistria, non soddisfano le condizioni per fare ingresso nel paese.