Rotta balcanica, accolte tre famiglie, tra i migranti numerosi minori

TRIESTE - Sono arrivati ieri 22 agosto e fino all'ultimo si è lavorato per trovare loro una sistemazione dignitosa. La storia è quella di tre nuclei famigliari rispettivamente di origine curda e siriana che, come molte altre persone che da anni percorrono la rotta balcanica, hanno raggiunto la città di Trieste, suo terminale nord. In totale diciassette persone, tra i quali numerosi minori. Il loro arrivo è stato immediatamente segnalato all'Alto Commissariato per i Rifugiati dalla Polizia di Frontiera. Otto migranti (siriani) sono stati accolti dalla Caritas guidata da don Alessandro Amodeo, tre alla Comunità di San Martino al Campo e altri sei sono stati presi in carico dall'Istituto Consorzio di Solidarietà di Gianfranco Schiavone, nell'accoglienza di via Bonomo.

"Situazioni di questo tipo, con arrivi di nuclei famigliari, accadono almeno un paio di volte alla settimana" racconta il numero uno di Ics che sempre nella giornata di ieri aveva lanciato l'ennesimo appello affinché venga individuata una soluzione per fronteggiare l'emergenza che, in questo momento, vede circa 250 persone fuori dall'accoglienza cittadina e costrette a dormire tra piazza della Libertà (davanti la stazione centrale ndr) e il Silos. Lo scorso 10 agosto l'amministrazione comunale ha fatto riaprire il Centro diurno di via Udine. "Una quarantina di senza fissa dimora possono usufruire dello spazio, farsi una doccia e rifocillarsi, è una bella notizia" così Schiavone.