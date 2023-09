Rotta balcanica, Fedriga: "Se non si mobilità, sarà l'Europa a perdere"

TRIESTE - "C'è bisogno di un forte intervento europeo". Lo ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga ad Ansa a margine di un incontro a Trieste, riferendosi agli ingressi di migranti attraverso la rotta balcanica. Fedriga ha quindi fatto notare che di mezzo c'è un transito che coinvolge due Paesi membri dell'Unione Europea, la Slovenia e la Croazia, e gli accordi necessari con tutti gli altri paesi extra UE, "che sono comunque protagonisti nella rotta balcanica". Fedriga ha anche avvertito che, in assenza di una mobilitazione politica da parte dell'Europa, a perdere la battaglia sarà l'Europa, non l'Italia.

Fedriga ha inoltre evidenziato "l'oggettiva difficoltà" che la regione Friuli Venezia Giulia sta attraversando. "Abbiamo dato disponibilità, ancora anni addietro, per utilizzare e mettere a disposizione risorse per aiutare con le pattuglie miste i controlli dei confini", ha aggiunto il presidente. "Abbiamo dato disponibilità a collaborare, per quanto riguarda le nostre competenze, con tutti i paesi di transito. Però adesso deve muoversi l'Europa".