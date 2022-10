Nel furgone 32 migranti, scappa ma viene arrestato: in cella passeur italiano

GORIZIA - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un cittadino italiano ed un cittadino romeno con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il primo è stato sorpreso dal personale della Frontiera, nei pressi dell’ex valico confinario di Casa Rossa (Gorizia), a bordo di un furgone con 32 persone di origine asiatica, di età compresa tra i 20 e 35 anni, privi di qualsiasi documento. Datosi alla fuga è stato rintracciato poco dopo dagli agenti in via D'Alviano, vicino all'università. Il cittadino rumeno, entrato in territorio nazionale insieme al furgone a bordo di un’autovettura con funzioni di “staffetta”, dopo aver anch’esso tentato la fuga è stato fermato poco distante da due operatori della Polizia di Frontiera. I due passeur sono stati associati presso la Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre il furgone e l’autovettura posti sotto il vincolo del sequestro penale.