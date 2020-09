Furgone pieno di migranti in Istria, la polizia croata spara ad un passeur

Il 14 settembre la polizia croata ha sparato contro un passeur di origini albanesi che è stato fermato nei pressi di Collalto in Istria perché stava trasportando illegalmente una quindicina di migranti. A riportare la notizia è Il Piccolo di Trieste. Il cittadino albanese, dopo l'alt, ha tentato di darsela a gambe e la polizia "è stata costretta ad usare un'arma da fuoco". Il passeur è rimasto ferito e al momento è ricoverato all'ospedale di Pola e non si conoscono le sue condizioni di salute. Secondo il Novi List la polizia ha avviato un'indagine per fare chiarezza sulle cause dell'incidente.

