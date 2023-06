Rotta balcanica, maxi operazione della Polizia contro l'immigrazione clandestina

TRIESTE - Dalle prime ore del mattino di oggi, lunedì 26 giugno, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato volta a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trieste, all’esito di attività d’indagine coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 13 soggetti ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la cosiddetta rotta balcanica.

L’attività è stata condotta dalla Squadra Mobile di Trieste unitamente alla S.I.S.C.O. di Trieste (Sezione Investigativa Servizio Centrale Operativo), con il coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e con il concorso operativo delle Squadre Mobili di Bologna, Rimini, Pesaro Urbino e Treviso dei Reparti Prevenzione Crimine di Padova, Bologna e Reggio Emilia, nonché delle Polizie Francese, Slovena, Kosovara e Albanese, attivate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per il tramite degli uffici degli esperti per la sicurezza di Parigi, Lubjana, Pristina e Tirana, I dettagli dell’operazione di polizia convenzionalmente denominata “The end” verranno resi noti in settimana.