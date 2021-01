Rotta balcanica: soccorse due famiglie, nel gruppo anche due bimbi

Nella mattinata di oggi 10 gennaio nei pressi del comune di San Dorligo della Valle/Dolina la Polizia di Frontiera di Trieste ha soccorso due nuclei familiari di origine afghana, per un totale di 13 persone. All'interno del gruppo anche sei minori di cui due sotto i cinque anni d'età. Provenienti dalla Rotta balcanica, le famiglie sono state rifocillate e, grazie al supporto dalla Caritas diocesana del capoluogo giuliano, sono state fornite delle dosi di latte caldo ai bambini. Sono attualmente in corso le procedure di identificazione. Successivamente saranno posti in quarantena. Il gruppo di migranti, come riportato dalla Frontiera, sarebbe in buone condizioni nonostante il freddo pungente.