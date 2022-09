Intercettati sul treno diretto in Italia, oltre 100 migranti fermati sul Lubiana-Trieste

DIVACA (Slovenia) - Erano diretti in Italia e con ogni probabilità alla stazione di Trieste centrale i 103 migranti intercettati dalla poliizia slovena nella tarda serata di ieri 20 settembre a Divaca. Le persone, tutte richiedenti asilo in Slovenia ed ospitate in un centro della capitale della Slovenia, si trovavano a bordo di un treno proveniente da Lubiana. Dal punto di vista delle nazionalità il maggior numero di persone proveniva dall'Afghanistan (38), seguiti da indiani (25) e da cittadini del Burundi (12). Proprio questi ultimi rappresentano una vera e propria novità sotto il profilo delle nazionalità registrate. Nel gruppo anche 13 persone provenienti dal Nepal, cinque pakistani, tre cubani, due cittadini congolesi e due camerunensi, ed altre tre persone provenienti rispettivamente dal Bangladesh, dalla Guinea e dal Ghana.

Nel frattempo a Trieste la situazione si fa sempre più complessa. I numeri al 9 settembre parlavano di 274 persone costrette a dormire in strada, a causa della saturazione del sistema di accoglienza e, come denunciato dagli operatori, in virtù dei mancati trasferimenti in capo al Viminale. L'aumento è consistente anche e soprattutto dal punto di vista delle presentazioni spontanee che avvengono in questura. A confermare il flusso costante di arrivi il rintraccio di oltre 50 persone anche oggi (più le 80 di ieri 20 settembre) e l'arresto di due passeur di origine kosovara, avvenuto nella notte di sabato scorso ad opera del personale del Commissariato di San Sabba.