Rotta balcanica: rintracciati a Fernetti 45 migranti

Nella mattinata di oggi sono stati rintracciati 45 migranti nella zona di Fernetti. Si tratta per lo più di persone di cittadini di origine afghana, molti dei quali si sono dichiarati minorenni. Le forze dell'ordine stanno ancora effettuando i dovuti controlli, in seguito buona parte del gruppo verrà portato presso le strutture adibite all'isolamento fiduciario, mentre i minori verranno accompagnati in altre strutture.

