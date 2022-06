Precipita per 20 metri dentro ad una grotta, migrante in ospedale

La notte del 2 giugno un migrante di nazionalità nepalese è stato trasportato all'ospedale di Isola (in Istria) dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente. Il ventinovenne si trovava assieme ad altri sei connazionali ed era in cammino da giorni, lungo la rotta balcanica che dalla Bosnia attraversa la Croazia e la Slovenia in direzione dell'Italia. Il gruppo stava camminando di notte nella zona di Crnotic (a nord di Crni Kal) quando il giovane in questione è caduto, per circa venti metri, all'interno di una grotta. Sono stati gli stessi compagni di viaggio a chiamare i soccorsi, preoccupati per le sue condizioni. Giunti sul posto poco prima delle tre del mattino, gli speleologi hanno recuperato il malcapitato così da permettere ai soccorritori di prestargli le prime cure. Tutti i migranti hanno richiesto protezione internazionale.