Orban libera migliaia di passeur, sulla rotta balcanica i trafficanti fanno festa

TRIESTE - Orban non li vuole e così ha preparato l'operazione liberi tutti. Il presidente ungherese ha deciso di rilasciare migliaia di detenuti condannati per traffico di esseri umani, ufficialmente come misura per contrastare il sovraffollamento delle carceri. La notizia è emersa nei giorni scorsi. Per poter ottenere la libertà, secondo quanto si apprende, i detenuti dovranno lasciare l'Ungheria entro 72 ore. Si tratta in larga parte di trafficanti di origine siriana, afghana, ucraina e romena, in carcere per reati connessi lungo la rotta balcanica, di cui l'Ungheria è da sempre uno dei terminali europei. Secondo il decreto, inoltre, i condannati potrebbero finire di scontare le pene nei loro Paesi di origine.

Nessuna comunicazione

Oltre alla preoccupazione austriaca (con un rafforzamento dei controlli al confine, il nervosismo del ministro degli Esteri di Vienna e i controlli su ogni autovettura con targa ungherese, romena e serba), l'ondata di criminalità potrebbe coinvolgere anche il Friuli Venezia Giulia, in quanto parte di una macroarea dove sono presenti gli interessi legati al traffico di esseri umani. Secondo quanto apprende TriestePrima, però, al momento l'esecutivo nazionale non ha inviato alcuna comunicazione alle prefetture. A Trieste, infatti, non sarebbe giunta alcuna missiva, né da parte del Viminale, né dalla Farnesina. Questo non significa che da domani ai confini orientali d'Italia si presenteranno centinaia di passeur intenzionati a sfruttare l'immigrazione a loro vantaggio. Nel frattempo, in attesa di una presa di posizione italiana sul tema, chi fino a ieri diceva di essere in prima fila per la lotta alla criminalità oggi pensa a svuotare le sue prigioni.