Non si ferma la Rotta Balcanica. Nella mattinata di oggi sono stati rintracciati dalla Polizia di Frontiera un'ottantina di migranti in zona Noghere e via Carnaro. Si tratta di persone provenienti dal Pakistan e Bangladesh, quasi tutti maschi adulti. Sono in corso le procedure di fotosegnalamento presso la struttura di Fernetti.