"Scarica" cinque migranti subito dopo il confine, passeur arrestato

MUGGIA - E' stato sorpreso nell'atto di "scaricare" cinque persone di origine curda al valico di Prebeneg il passeur di origini straniere arrestato in flagranza dai carabinieri di via Hermet per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'arresto è scattato alle prime luci dell'alba di oggi 3 aprile. A fermare il trafficante è stata una pattuglia dei militari dell'Arma impegnata in uno dei consueti controlli di retrovalico. I cinque migranti hanno richiesto asilo. L'uomo, che non ha opposto resistenza al controllo e non è residente in Italia, è in custodia presso i carabinieri e a disposizione dell'autorità giudiziaria.