Si fa pagare 14mila euro per portare quattro migranti in Italia, passeur in cella

Un cittadino ucraino residente a Reggio Emilia è stato arrestato dai carabinieri di Aurisina con l'accusa di aver trasportato in Italia quattro migranti di origini bengalesi. L'uomo è stato fermato a Fernetti mentre era alla guida di un'Audi ed ha provato a giustificarsi affermando che aveva dato un passaggio al gruppo dopo averli visti spuntare dal bosco poco fuori l'abitato di Sezana, in Slovenia. I militari hanno quindi chiesto i documenti anche ai passeggeri, ma nessuno di loro ne era in provvisto.

A quel punto i carabinieri hanno accompagnato tutti in caserma e svolto accurati accertamenti, che hanno fatto emergere una diversa verità. I quattro “escursionisti”, un maggiorenne e tre minorenni di origini bengalesi, avevano pagato 3500 euro a testa per raggiugere l’Italia. L’ucraino che li ha trasportati nell’ultimo tratto del loro lungo viaggio lungo la rotta balcanica ha ricevuto una somma di denaro e precise istruzioni da parte di un suo connazionale: in caso di controllo da parte dei Carabinieri avrebbe dovuto rispondere che stava dando un passaggio a degli autostoppisti.I migranti sono stati condotti presso strutture di accoglienza.