Famiglie con minori stipate in auto, arrestati quattro passeur sul Carso

La Polizia di Frontiera ha arrestato quattro passeur di nazionalità slovena (due), bosniaca e serba. Il blitz è avvenuto nella notte di oggi 5 luglio sulla strada tra il valico di Basovizza e il centro abitato. L'arresto è avvenuto in flagranza per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A bordo delle autovetture guidate dai trafficanti di uomini c'erano tre nuclei famigliari, per un totale di 14 migranti di etnia curda, tra cui sei minorenni. L'operazione è stata coordinata dal Sostituto Procuratore Federico Frezza.

Dopo essere stati arrestati, i passeur sono stati interrogati da Frezza e tre su quattro hanno reso "ampia confessione". Sequestrate, oltre alle autovetture, anche ingenti somme di denaro trovate addosso ai trafficanti. I migranti sono stati accompagnati presso la stazione di Fernetti dove la polizia ha perquisito i quattro favoreggiatori e le automobili da loro impiegate. L'indagine è appena iniziata.