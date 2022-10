Vita dura per i passeur: in 24 ore tre trafficanti in manette

CAPODISTRIA (Slovenia) - La polizia slovena ha arrestato tre passeur responsabili di aver introdotto illegalmente complessivamente 25 persone di diverse nazionalità. Nella mattinata di ieri 5 ottobre sulla strada tra Movra? e Gra?iš?e, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 42 anni. Nella Ford station wagon (con targa italiana) erano stipati cinque cittadini originari della Turchia. Nel secondo caso, verso le 22, una Chrysler Grand Voyager con targa svedese è stata fermata per un controllo sulla strada che da Risano porta a ?rni Kal. L'autista, un rifugiato iracheno di 28 anni residente in Germania, è scappato a piedi, lasciando otto persone all'interno della vettura. La polizia l'ha arrestato poco dopo, in località Stepani. Nella notte invece un passeur diciottenne di nazionalità albanese è stato arrestato per aver condotto in Slovenia 12 migranti di origine irachena.