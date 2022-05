Quattro migranti stipati in macchina, arrestato passeur di 27 anni

E' stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver trasportato quattro migranti in Slovenia. Il giovane (27 anni, di origine kosovara), è stato fermato a Capodistria dagli agenti di polizia del Dipartimento del comune istriano nella mattinata di ieri 9 maggio. L'uomo era al volante di una Peugeot con targa italiana e al suo interno aveva fatto accomodare quattro cittadini di nazionalità irachena. Nelle ultime 24 ore nell'area di competenza della polizia di Capodistria sono stati rintracciate 16 persone, giunte in Slovenia attraversando illegalmente il confine croato.