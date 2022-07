Per quanto riguarda i rintracci è un periodo particolarmente intenso, lungo le frontiere ad est di Trieste. Solo nell'ultimo fine settimana la polizia slovena ha fermato ben 94 migranti, mentre il numero complessivo delle persone fermate dagli agenti di Capodistria sale a 304.

Oltre confine il flusso di persone è in costante movimento e non manca l'attività di polizia. Arrestati tre trafficanti di esseri umani, rispettivamente uno sloveno, un croato e un serbo

Non si ferma

Rotta balcanica no stop: 300 rintracci in sette giorni, tre passeur in manette