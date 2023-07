Anche i cinesi sulla rotta balcanica: in auto con passeur serbo, respinti in quattro

SLOVENIA - Sulla rotta balcanica sono approdati anche cittadini cinesi. Lunedì 3 luglio quattro cittadini del Paese asiatico sono stati individuati dalla polizia della questura di Capodistria mentre si trovavano a bordo di una autovettura guidata da un cittadino di nazionalità serba. Il controllo è avvenuto a Starod, al confine tra Slovenia e Croazia nei pressi del monte Nevoso. L'autista della macchina è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I cittadini di nazionalità cinese sono stati respinti e consegnati alle autorità croate. Non è la prima volta che vengono rintracciati cittadini cinesi lungo la rotta balcanica, ma da tanto tempo non si avevano notizie di un loro rintraccio da parte della polizia slovena. Secondo la questura istriana i quattro non erano in possesso dei requisiti per poter entrare nel territorio della Slovenia.