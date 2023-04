"La polizia rintraccia, detiene ed espelle i migranti", la denuncia contro la Croazia

TRIESTE - "Da fine marzo di quest’anno la polizia croata ha iniziato una nuova e allarmante pratica di rintraccio, detenzione ed espulsione collettiva di persone in movimento verso la Bosnia ed Erzegovina, trasportandole in autobus ai valichi di frontiera, dove vengono poi consegnate alle autorità bosniache. Una pratica inquietante". L'ennesima denuncia sul fronte delle violazioni dei diritti umani lungo la rotta balcanica arriva da Border violence monitoring network, rete informativa umanitaria che da anni monitora la situazione delle rotte migratorie verso l'Europa e il rispetto dei diritti. Secondo quanto denunciato da Bvmn, la polizia croata intercetterebbe i migranti su tutto il territorio nazionale. "Dopo averle fermate - rilancia Rivolti ai Balcani - le scorta in stazioni di polizia utilizzando veicoli in borghese".

Zagabria muove la polizia

E' di inizio anno la manovra, da parte del governo di Zagabria, che ha coinvolto oltre 740 agenti di polizia, riassegnati altrove dopo la caduta del confine con Slovenia ed Ungheria a seguito dell'entrata della Croazia nell'area Schengen. "Un furgone senza simboli ci ha fermato vicino alla strada - cita RaB -. Le persone all'interno non avevano uniformi della polizia, ma abbiamo visto che avevano armi e da quello abbiamo capito che erano poliziotti. Ci hanno fatti salire sul furgone e portato alla stazione di polizia. Non sapevamo che cosa ci sarebbe successo ed eravamo tutti molto spaventati, continuavano a urlarci contro nella loro lingua e si rifiutavano di parlare inglese".

Le denunce shocke

Nella lista delle denunce si parla anche di "stanze sotterranee simili a prigioni senza accesso a cibo e acqua", firmare documenti senza la traduzione e nessuna possibilità di presentare ricorso contro le espulsioni, pratica garantita dal diritto internazionale. "Ci hanno tenuto in una specie di stanza in un seminterrato senza alcuna spiegazione. Non sapevamo che cosa avremmo firmato o che cosa ci sarebbe successo. Abbiamo chiesto aiuto per i bambini, almeno pannolini e latte per i più piccoli, ma non abbiamo avuto neanche quello. Un giovane chiedeva che gli fossero restituiti gli occhiali, ma hanno detto solo ‘no’. Le donne e i bambini erano molto spaventati, non sapevo che cosa dire per calmarli. Dopo che abbiamo dichiarato diverse volte che i nostri figli avevano fame, abbiamo ottenuto pane e acqua. Abbiamo dormito sul pavimento per due giorni, e poi ci hanno trasferito in un'altra struttura, dove molte persone sono state tenute nella stessa stanza con noi", questa un'altra testimonianza sempre riportata da RaB e riferita da una famiglia detenuta. Secondo quanto denunciato dalle associazioni, il valico di Slavonski Brod sarebbe diventato il "punto di riferimento per le riammissioni collettive".

Monta la preoccupazione

E cresce la preoccupazione nel mondo dell'accoglienza per la volontà, da parte del governo Meloni, di riprendere con forza le riammissioni informali con la Slovenia. Nei Balcani le rotte sono cambiate. Con l'ingresso di Zagabria nell'area Schengen lungo il confine con la Bosnia non si assiste più al "traffico" di un tempo. La stessa Bosnia ha modificato il campo profughi di Lipa, a qualche chilometro da Bihac. Non più solo campo profughi, ma soprattutto e sempre più campo di transito-detenzione. "Torniamo a chiedere la sospensione delle riammissioni al confine tra Italia e Slovenia". La grande paura è che le riammissioni tra Roma e Lubiana possano trasformarsi in respingimenti a catena verso la Bosnia. Border violence monitoring network ha richiesto spiegazioni all'esercutivo Plenkovic.

