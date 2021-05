Rotta balcanica: rintracciati 33 migranti, nel gruppo anche quattro minori

Sono 33 i migranti rintracciati dalla Polizia di frontiera di Trieste nella mattinata di oggi 16 maggio. Nel gruppo, fermato tra la strada statale 202 ex GVT e la zona industriale, erano presenti anche quattro minori. Tutte le persone, nella maggior parte di nazionalità afghana, hanno richiesto la protezione internazionale. I migranti si trovano a Fernetti dove sono stati presi in carico dal personale sanitario per gli accertamenti. I numeri dell'ultima settimana hanno registrato un aumento, con alcuni corposi rintracci dovuti soprattutto all'innalzamento delle temperature che ha di fatto rimesso in moto la Rotta balcanica.