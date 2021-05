Rotta balcanica oltre confine: quasi 100 rintracci nel fine settimana, arrestato un passeur

E' questo il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti del Dipartimento di polizia di Capodistria. In manette un cittadino di origine serba che alla guida di un Opel Movano, è stato fermato a Materija mentre era intento a trasportare 22 migranti

Sabato 29 maggio la polizia di Capodistria ha arrestato un cittadino serbo con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver trasportato illegalmente in Slovenia 22 migranti. Nel furgone Opel Movano, fermato dagli agenti nella zona di Materija, erano stipati 18 cittadini di nazionalità pakistana e quattro persone provenienti dal Bangladesh. Nell'operazione coinvolto anche un altro cittadino di origine serba, presumbilmente in contatto con il passeur. Nel complesso e complice l'innalzamento delle temperature, il flusso di migranti sulla rotta balcanica ha ripreso vigore. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, gli agenti del Dipartimento di polizia del comune litoraneo hanno rintracciato ben 97 migranti.