Rotta balcanica, cresce il numero dei siriani che arrivano in città

TRIESTE - Tra i migranti che arrivano a piedi a Trieste dopo aver percorso la rotta balcanica sono comparsi i siriani. Il dato, assieme ai tre richiedenti asilo ogni dieci che dichiarano di volersi fermare nella nostra città, rappresenta la conferma delle continue mutazioni a cui è soggetto il fenomeno migratorio che attraversa il confine orientale e tra le principali novità del report, per quanto riguarda lo scorso mese di gennaio, diffuso oggi dall'International Rescue Committee Italia e da Diaconia Valdese. Oltre a ciò, balza all'occhio la percentuale di chi non dichiara la propria destinazione, dato pari all'11 per cento. In questi casi il dato è mancante perché le persone (che in questo caso spesso corrispondono a chi fa parte di nuclei famigliari) non rilascia le informazioni al personale impegnato nei monitoraggi, oppure perché in caso di gruppi particolarmente numerosi, l'attività di "registrazione" non riesce ad ottenere i dati.

I numeri di gennaio

ll totale delle persone assistite nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia nel mese di gennaio è pari a 641. A queste andrebbero aggiunti i numeri relativi a chi non viene intercettato. I "fantasmi", per così dire, sono le persone che transitano spesso di notte e che decidono di salire a bordo dei treni in partenza alle prime luci dell'alba. Tra chi viene assistito nella zona di piazza Libertà e dintorni, il 33 per cento tra i maschi adulti afferma di volersi fermare a Trieste, mentre complessivamente la media di chi intende rimanere (per la presentazione della richiesta di asilo) in gennaio è stata del 27 per cento. Questi numeri vanno poi inseriti nel contesto generale. Oltre la metà di chi viene assistito, infatti, dice di voler proseguire il viaggio verso altri paesi, mentre "solo" il sette per cento afferma di voler rimanere in Italia.

La situazione nei Balcani

I dati presentati questa mattina rappresentano il quadro locale, ma lungo la rotta balcanica (dalla Serbia alle frontiere sud, per non parlare dei confini tra Croazia e Bosnia) la situazione è in perenne evoluzione. Secondo i report di chi è in prima linea nei Balcani nel settore dell'accoglienza, la polizia croata da mesi ha fatto ripartire i respingimenti alla frontiera con la Bosnia. In Slovenia, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, quella siriana sarebbe la nazionalità maggiormente presente tra i richiedenti asilo (150 le persone provenienti dalla Siria e arrivate nella nostra città a gennaio). Questo dato, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe spiegare in parte l'aumento dei siriani giunti a Trieste a piedi nell'ultimo periodo.

La maggior parte dei richiedenti asilo è afghano

La media degli arrivi (sempre quelli registrati) è di 14 adulti, due minori non accompagnati e di tre membri di nuclei famigliari ogni giorno. Il totale è pari a 19 persone. Per quanto riguarda le nazionalità, il 35 per cento è di origine afghana, mentre oltre ai siriani, tra bengalesi e pachistani sono 150 i richiedenti asilo transitati per piazza Libertà e dintorni. Anche per quanto riguarda i minori non accompagnati l'Afghanistan è il paese che registra il più alto numero di arrivi. Si parla, in questo caso, del 62 per cento, pari a 73 minorenni. Nella lista compaiono però, in aumento rispetto al passato, anche i siriani e gli egiziani. Tuttavia, tra quelli registrati nel costante monitoraggio, il 70 per cento dichiara di essere in viaggio per raggiungere altre nazioni.