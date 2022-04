Pasqua di sangue lungo la rotta balcanica, tre morti annegati, ci sono dispersi

Dall'inizio della crisi dei migranti i morti annegati nei fiumi croati ormai non si contano più. Il 17 aprile scorso un cittadino residente della zona di Vrbosko (località ad una sessantina di chilometri a nordest di Fiume) ha ritrovato il corpo di un cittadino senza nome che, stando però ad alcune testimonianze raccolte a Trieste e rilasciate dagli stessi compagni di viaggio, apparterebbe ad un giovane proveniente dall'Africa occidentale. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco ed è stato portato nel capoluogo quarnerino dove, per stabilire le cause della morte, verrà sottoposto ad autopsia dal personale dell'istituto di medicina legale. Secondo quanto raccolto da TriestePrima, il ragazzo sarebbe stato in compagnia di un gruppo di 25 migranti che da Velika Kladusa (nel cantone di Una-Sana, nella Bosnia nordoccidentale) nei giorni prima di Pasqua aveva iniziato il cammino verso l'Italia. Nella giornata di sabato la polizia croata ha individuato altri due corpi, appartenenti sempre a migranti, questa volta però nel letto del fiume Mreznica, sulla direttrice che dalla Bosnia punta verso il varco del monte Nevoso.

Scivolati nelle acque ghiacciate del Kupa

Nell'attraversare il confine tra Croazia e Slovenia (segnato proprio dal fiume Kupa) il gruppo di migranti è stato individuato dalle forze dell'ordine. Spaventati, alcuni di loro sono riusciti a scappare (alcuni sarebbero giunti a Trieste, altri invece avrebbero imboccato la strada del campo di Zagabria) mentre cinque sarebbero scivolati nel fiume. Gli atlri compagni di viaggio li hanno visti andarsene così, portati via dalla corrente. "Tre di loro erano miei compagni di stanza nel campo" racconta un ragazzo che vive in un campo profughi vicino a Bihac. Una delle cause di morte dei migranti da quando è scoppiata la crisi è proprio l'attraversamento dei fiumi. "Il Kupa è uno dei più pericolosi - racconta una attivista per i diritti umani, contatttata da TriestePrima - a causa della corrente fortissima". Nel dicembre dell'anno scorso era emersa la terribile notizia della morte di una bambina di appena 12 anni, nel fiume Dragogna, altro confine d'Europa, a qualche decina di chilometri da Trieste. I corpi apparterrebbero a cittadini provenienti dal Gambia e dal Mali.

Le nuove rotte: dall'Africa in Turchia

"Ormai la Libia è diventata troppo pericolosa - così l'attivista al telefono - quindi chi fugge dall'Africa va direttamente in Turchia". Da qui entrano nei Balcani. C'è chi come i cubani, invece, ottengono il visto per la Serbia (o per la Bielorussia, ma lì ormai la situazione è precipitata anche a causa anche della guerra, oltre che della politica del regime di Lukashenko), ma in realtà i migranti africani non se la sentono più di intraprendere il viaggio che dalla Libia porta all'Italia attraverso il Mediterraneo. Al momento non si può parlare di un incremento (i numeri non lo confermano), ma i rintracci di determinate nazionalità, anche negli ultimi giorni, parlano chiaro in merito a cambiamenti di rotta. Solo nel fine settimana di Pasqua la polizia slovena ha rintracciato oltre 100 migranti. Tra loro, quattro erano di nazionalità camerunense, quattro provenivano dal Congo e quattro invece erano originari della Guinea.

[continua]