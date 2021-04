La Rotta si riaccende: una ventina di migranti a Caresana, tra loro anche bambini

Sono una ventina i migranti rintracciati in località Caresana/Mackolje nelle prime ore della mattinata di oggi 3 aprile. Nel gruppo ci sarebbero anche diverse donne e bambini. Non si conoscono ancora le nazionalità e le loro condizioni di salute. Sul posto la Polizia di frontiera e l'esercito. Sono in corso le procedure di identificazione. La notizia è in aggiornamento.