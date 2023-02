Porto Vecchio Caput Balkan, ecco dove vive chi resta fuori dal sistema di accoglienza

TRIESTE – Per respirare l’odore degli squat dove vivono i migranti della rotta balcanica non serve andare fino in Bosnia, nelle fabbriche della ex Agrokomerc di Velika Kladuša. È sufficiente scansare un nastro bianco e rosso dei vigili del fuoco, o spingere un cancello sempre aperto, ed entrare dentro ai magazzini abbandonati del Porto Vecchio. Qui, a due passi dal nuovissimo Trieste Convention Centre la vita dei dimenticati scorre come se nulla fosse. Gli squarci del muro di cinta lasciano intravedere la scena, che a guardarla bene sembra quella di un film. Esistono due mondi, a Trieste: un pianeta che vive alla luce del sole e che censura “solo” la propria indifferenza, e un altro nascosto nel vortice dell’oscurità. È parte di quella città sommersa, che non fa quasi mai notizia e che non piace a chi dice di voler combattere il degrado. [continua a leggere qui]