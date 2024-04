Rotta una condotta idrica in via dell'Eremo, sul posto Acegas

TRIESTE - Rottura alla condotta idrica di Via dell’Eremo. A comunicarlo con una nota, AcegasApsAmga, che informa che "a seguito della rottura della condotta idrica di via dell’Eremo angolo via Massimiliano D’Angeli, avvenuta nel corso della notte, i tecnici sono sul posto per effettuare le attività necessarie alla riparazione della stessa e ripristinare il servizio entro la giornata odierna, possibilmente già entro la serata di oggi". Le utenze nell’area compresa tra le vie dell’Eremo, Massimiliano D’Angeli, Revoltella e Flumiani sono senz’acqua e potrebbero verificarsi cali di pressione nelle vie in zona.

Notizia in aggiornamento