Furgone stracolmo di migranti, passeur svedese arrestato prima del confine

RAUBARKOMANDA (Slovenia) - Gli agenti del Dipartimento di polizia di Capodistria hanno tratto in arresto un cittadino svedese di 43 anni con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è finito in manette nel tardo pomeriggio di ieri 12 ottobre nei pressi della piazzola di sosta di Ravbarkomanda, lungo l'autostrada slovena in direzione Trieste. All'interno del furgone Volkswagen Transporter, che con ogni probabilità era diretto in Italia, aveva stipato ben 19 migranti, tutti di nazionalità iraniana. Sia in Italia che in Slovenia i rintracci sono quotidiani e sempre più corposi. Tra la polizia di frontiera del capoluogo del Friuli Venezia Giulia e quella slovena, in questi primi 13 giorni sono più di mille.