Si rompe un tubo sulle rive, residenti senza acqua

Verrà ripristinata "possibilmente già entro oggi" la condotta idrica che si è rotta in riva Traiana, tra gli stabilimenti balneari della Lanterna (Pedocin) e l'Ausonia e lasciando i residenti tra l'ex Acquamarina e il molo VII senza acqua. Il guasto si è verificato nel corso della mattinata e i tecnici di Acegas sono all'opera per avviare i lavori necessari e poter "ripristinare il servizio quanto prima". Si segnalano possibili cali di pressione nelle vie della zona interessata dal problema. "Acegas - così nella nota - sta inoltre provvedendo a posizionare una fontanella d’emergenza all’altezza del semaforo all’incrocio tra via Giulio Cesare e via Ottaviano Augusto, sul marciapiedi della stazione di Campo Marzio (vicino all’ex Tender Pub)".