Round Table 24 Udine avvia il nuovo anno sociale con il nuovo presidente Roberto D'Aronco

Round Table è un'organizzazione dedicata ai giovani professionisti under 40 che, facendo proprio il motto “adopt, adapt, improve”, vogliano - favorendo l’amicizia e le intese internazionali - coltivare i più alti valori morali e di pace, così nel campo dei rapporti professionali e degli affari, come in tutte le relazioni umane. In Italia, nata nel 1958, esistono ad oggi oltre 60 club detti "Tavole" che da allora operano sul territorio con progetti indirizzati alla raccolta fondi a scopo di beneficienza ed alla sensibilizzazione del pubblico su tematiche sociali delicate o poco considerate. L'associazione udinese, impegnata da ben 42 anni in eventi a scopo benefico sul territorio, tra cui le collaborazioni con banco farmaceutico e colletta alimentare, ha rinnovato i propri vertici. Il Past President Simone De Angelis Dottore Commercialista ha lasciato il comando al nuovo Presidente Roberto D'Aronco avvocato del Foro di Udine.

Gli altri membri del consiglio direttivo sono il vicepresidente Edoardo Quaglia, segretario Federico Sguazzin, tesoriere Tommaso Vidale, corrispondenti Gabriele Zonni e Alessandro Picci. Le cariche si sono rinnovate venerdì 17 scorso alla presenza di numerosi amici tra i quali la tavola "madrina" Round Table 9 di Trieste e la tavola Round Table 15 Bolzano. Durante l'evento è avvenuta anche la cerimonia di ingresso di due nuovi soci Mihai Andrei Gabara e Hu Xinxin oltre al riconoscimento, al socio uscente per limiti d'età, Matteo Balestra della carica di Membro d'Onore dell'anno per aver contribuito con grande passione e dedizione alla crescita della tavola. La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività.