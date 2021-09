Ferisce un pedone, non lo soccorre e scappa: sanzionato

La Polizia Locale ha sanzionato il conducente di una Fiat Panda per essere fuggito e non aver soccorso una donna ferita dallo specchietto dell'autovettura in transito. E' successo negli scorsi giorni in strada di Rozzol. La donna stava camminando quando è stata colpita al braccio sinistro. Il conducente dell'autovettura, come si legge nella nota della Polizia Locale, "si arrestava brevemente, quindi ripartiva senza scendere dall'autovettura e senza fornire i necessari soccorsi alla donna rimasta ferita, dileguandosi verso via Revoltella".

Due i testimoni presenti sulla scena che hanno aiutato gli operatori della Polizia Locale a risalire ad una targa parziale di un Fiat Panda di colore rosso. Le successive indagini hanno portato quindi all'individuazione del modello e alla targa del veicolo e al conducente. L'uomo veniva convocato presso la caserma San Sebastiano di via Revoltella per la contestazione della fuga e l'omissione di soccorso alla persona ferita in incidente stradale.