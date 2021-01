Rt in discesa: il Fvg non è più una regione ad "alto rischio"

Il Friuli Venezia Giulia non è più regione ad alto rischio. Lo comunica il Governatore Massimiliano Fedriga all'Ansa in un'analisi fatta sull'andamento dei contagi in regione. L'Rt si attesta infatti al 0.88 ed insieme ad altri dati classifica il FVG come regione non più ad alto rischio. Resta alta, tuttavia, la pressione sugli ospedali. Dallo stesso Governatore poi, sono giunte ulterirori raccomandazioni. Resta fondamentale infatti il rispetto delle regole, dell'utilizzo dei DPI e del distanziamento sociale con la massima prudenza per non aggravare ulteriormente la situazione dei poli sanitari.