Ruba alcolici in supermercato: la Polizia lo blocca a San Giacomo

Ruba bottiglie di alcolici in supermercato, poi resiste alla guardia giurata e scappa. È successo ieri nel tardo pomeriggio: un cittadino rumeno, dopo aver trafugato la merce, è stato da fermato dalla guardia, resistendogli e riuscendo a fuggire. È stato poco dopo intercettato da una volante della Polizia, accorsa sul posto, che lo ha fermato in via Tor San Piero e lo ha denunciato.

