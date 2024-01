Ruba un'auto a Trieste ma si guasta in Slovenia: denunciato 48enne

TRIESTE - Ruba un'auto a Trieste, poi il mezzo si rompe in Slovenia, così la polizia denuncia il conducente: un uomo di 48 anni del sud Italia. Come riporta Telefriuli, ieri (2 gennaio) la polizia slovena aveva aiutato l'uomo a spostare il mezzo, che si era fermato nel tunnel di Kastelec, nel tratto di autostrada che collega Cosina con Capodistria. A seguito di accertamenti era emerso che la vettura era stata rubata nel capoluogo giuliano. Il mezzo è stato così riconsegnato al proprietario. Indagini in corso.