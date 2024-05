Ruba una tessera bancomat, arrestato un trentaduenne afgano

TRIESTE - Nella notte del 11 maggio scorso, la polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino afghano, classe 1992, a Trieste senza fissa dimora, per il reato di rapina. Nello specifico, il personale della squadra volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Trieste cinque minuti dopo la mezzanotte è intervenuto si richiesta di intervento al 112 in via Locchi presso il bancomat di Unicredit in quanto un trentenne macedone era stato rapinato del proprio bancomat da un soggetto a lui sconosciuto. Nella circostanza, la vittima ha fornito agli agenti giunti sul posto una dettagliata descrizione dell’autore del fatto, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Tagliapietra dove è stato sottoposto a perquisizione, durante la quale è stato recuperato il bancomat della vittima. L’uomo, sentito il Pm di turno, è stato condotto in stato di arresto presso il Coroneo di Trieste a disposizione dell’autorità giudiziaria.