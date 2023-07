Ruba un cellulare in autobus: 22enne "incastrato" dalle telecamere

TRIESTE - Ruba un cellulare su un autobus di linea ma viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e la polizia locale lo identifica, per poi denunciarlo. La denuncia da parte della persona derubata è arrivata al nucleo di polizia giudiziaria qualche giorno fa. Gli operatori hanno acquisito immediatamente i video delle telecamere e, da un’attenta visione dei filmati, sono riusciti a definire la dinamica degli eventi e ad acquisire informazioni sul colpevole. Alcuni particolari del vestiario e accessori del giovane non sono passati inosservati tanto che, dopo alcuni giorni di servizi mirati di controllo e osservazione in ambito cittadino, è stato identificato (K.N., 22enne di origini nordafricane). Messo di fronte alle evidenze dei fatti, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità consegnando il cellulare rubato agli operatori. E' stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. Il cellulare è stato restituito alla parte offesa.