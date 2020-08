Ruba l'elettricità al condominio mentre è ai domiciliari: arrestato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato di energia elettrica un triestino 45enne pluripregiudicato. L’uomo, agli arresti domiciliari, ha manomesso il proprio contatore e realizzato un allaccio abusivo alla cassetta di derivazione condominiale. Ad accorgersene sono stati proprio i Carabinieri, che si erano presentati da lui per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale aggravamento della precedente misura dei domiciliari. E' stato associato al Coroneo.