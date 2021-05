Ruba un furgone in strada del Friuli ma il proprietario lo segue in moto: denunciato 49enne

Il guidatore si è messo in sella al motociclo insieme ad alcuni vicini e dopo l'intervento della Polizia il ladro è stato fermato. Nella stessa giornata un'altra denuncia a un 31enne per il danneggiamento di un’auto in via Matteotti

Mentre il guidatore del furgone scaricava le cassette di alimentari, un uomo è salito sul mezzo tentando di rubarlo, poi l'inseguimento in moto e la denuncia della Polizia. E' successo ieri pomeriggio: un cittadino kosovaro di 49 anni ha approfittato di un momento di disattenzione del guidatore ed è salito a bordo del mezzo per poi scappare risalendo strada del Friuli verso l’abitato di Prosecco. Prontamente il derubato e due suoi vicini si sono messi alla guida dei propri motocicli e hanno raggiunto poco dopo il ladro. Sul posto sono intervenute le Volanti, che hanno ricostruito l’episodio e accompagnato il kosovaro in ufficio per gli atti di competenza. Nella stessa giornata è stato denunciato anche un un triestino del 1992 per il danneggiamento di un’autovettura in via Matteotti.