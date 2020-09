Ennesimo furto da Oviesse in viale XX Settembre: denunciato 23enne

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso un cittadino iracheno di 26 anni. Assieme a un altro giovane che è riuscito a scappare, ha rubato alcuni articoli di abbigliamento da un negozio di viale XX Settembre. Entrati in un camerino di prova, poco dopo i due si sono allontanati e una commessa vi ha rinvenuto all’interno alcune tacche antitaccheggio a terra. Ha cercato di raggiungerli e ha telefonato nel frattempo al 112. Gli operatori di una Volante intervenuti hanno rintracciato l’iracheno seduto su una panchina in largo Bonifacio. Non è stato rinvenuto il tris di boxer sottratti del valore di 12,99 euro. Il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

