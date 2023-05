Ruba orologi per oltre un milione di euro: arrestato mesi dopo

DUINO AURISINA - Aveva rubato orologi per un totale di oltre un milione di euro a Salisburgo e a Copenhagen alla fine dell'anno scorso, ma è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Aurisina. Si tratta di un 42enne romeno, su cui pendevano due mandati d'arresto emessi dall’Austria e dalla Danimarca per furto aggravato. In particolare, aveva sottratto 72 orologi di marca a Salisburgo (per un totale di 500mila euro) e un centinaio di orologi a Copenhagen per 700mila euro. La radiomobile di Aurisina lo ha intercettato durante un controllo e, a quel punto, il ladro seriale ha dichiarato ai militari di essere in ritardo per un appuntamento di lavoro in Spagna. E' stato condotto al carcere del Coroneo in attesa di estradizione.