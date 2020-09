Ruba vestiti in viale XX Settembre e viene riconosciuto due giorni dopo

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso un cittadino marocchino di 36 anni. Riconosciuto dal direttore del negozio in viale XX Settembre nel quale si trovava come autore di un furto effettuato due giorni fa, la sua presenza è stata segnalata alla sala operativa della Questura che ha inviato una Volante. Gli operatori hanno rintracciato e identificato l’uomo. Nel suo trolley alcune felpe e altri indumenti per un valore di circa 80 euro. Il giovane è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

