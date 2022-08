Al posto del bimbo in carrozzina portava rame rubato: arrestata

Arrestata una latitante al confine. Fingeva di portare a spasso un neonato in una carrozzina, ma sotto la copertina nascondeva matasse di rame rubate dal deposito ferroviario. Proprio nel piazzale del deposito i Carabinieri avevano scoperto diverso una cittadina rumena di 34 anni, cogliendola in flagrante. La ladra, una volta scoperta, è stata denunciata, ed è iniziato per lei un lungo processo.

Nel frattempo la donna, insieme al suo passeggino, ha seguito altre strade, fino a quando non ha incontrato una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina in un controllo mentre si trovava a bordo di un pullman di linea diretto in Romania. Su di lei i militari hanno scoperto che pendeva un mandato di cattura. Infatti la donna deve ora scontare 6 mesi e 18 giorni di reclusione per furto aggravato. Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina, dopo aver espletato le formalità di rito, l'ha associata al locale carcere del Coroneo.