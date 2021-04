"Ruba" il reddito di cittadinanza dichiarando il falso: denunciato 37enne con precedenti

Un 37enne è stato denunciato dai Carabinieri per appropriazione indebita di reddito di cittadinanza, per un importo di oltre 1000 euro. I militari dell'Arma di Grado effettuano spesso controlli affinché i beneficiari della misura economica ne abbiano effettivamente titolo e non ricorrano, in sede di richiesta, a dichiarare dati non corrispondenti al vero. Si tratta di un uomo di origine bengalese che, all’atto della presentazione dell’istanza, non aveva dichiarato di essere sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (il c.d. obbligo di firma). L’indagato ha, inoltre, fornito notizie inerenti il suo stato civile e la composizione del suo nucleo famigliare, poi risultate non corrispondenti al vero.

L’attività ha consentito di appurare l’appropriazione indebita da parte del trentasettenne della somma complessiva di circa 1.150 euro e di informare la competente Direzione Provinciale dell’Inps, per i conseguenti provvedimenti di competenza.