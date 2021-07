Ruba una scatola di Lego, poi torna nello stesso negozio: denunciato

L’uomo è stato riconosciuto dopo essere tornato nel negozio di Via Roma dove aveva commesso il fatto

Via Roma

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un cittadino serbo del 1984. Già noto alle forze dell’ordine, a fine giugno aveva sottratto il contenuto di una scatola di Lego del valore di 90 euro lasciando negli scaffali il manufatto esterno. Ieri si è ripresentato nel negozio di via Roma ed è stato riconosciuto come l’autore di questo furto.

E’ stata informata la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 e sul posto si è recata una Volante. Ricostruito l’episodio, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il serbo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.