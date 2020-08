Ruba al supermercato ma viene "placcato" da un richiedente asilo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In un supermercato di Rabuiese, un pregiudicato sloveno 27enne ha sottratto superalcolici per un valore di 450 euro e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato da un cittadino nigeriano richiedente asilo domiciliato a Trieste che si trovava nei pressi dell’esercizio. Il nigeriano ha visto l’uomo precipitarsi fuori dal supermercato inseguito da una commessa e, capito cosa stesse succedendo, con prontezza l’ha raggiunto e immobilizzato in attesa dei Carabinieri. Lo sloveno ha tentato a più riprese di divincolarsi e ne è nata una colluttazione, sedata solo dall’arrivo dei Carabinieri di Borgo San Sergio che hanno preso in consegna giovane e lo hanno dichiarato in arresto per rapina. Il coraggioso nigeriano a seguito delle percosse ricevute ha subito lesioni guaribili in 15 giorni.