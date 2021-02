Beccata da Az Casa con le cuffie rubate: denunciata trentenne

Il personale dell'esercizio commerciale di via San Francesco ha informato le forze dell'ordine. Sul posto la Squadra Volante che dopo aver ricostruito l'episodio ha denunciato la cittadina di origini ucraine

Ieri pomeriggio è stata deferita per furto aggravato una cittadina ucraina del 1987. È stata sorpresa a togliere dalle confezioni e nascondere in una borsa tre cuffie audio all’interno di un negozio di via San Francesco. Personale dell’esercizio commerciale ha informato la Questura e sul posto si è recata una Volante. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, la donna è stata denunciata.