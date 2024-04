Ruba uno smartphone e del contante a un uomo, arrestato dicianovenne egiziano

TRIESTE - Nella notte del 10 aprile scorso, la polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino egiziano, del 2005, a Trieste senza fissa dimora, per il reato di rapina. Il personale della squadra volante della questura di Trieste, alle 4.37 è intervenuto in via Pascoli in quanto un quarantasettenne di Pistoia, in Toscana, era stato rapinato del proprio telefono cellulare e del denaro contante, da un soggetto a lui sconosciuto. Il diciannovenne egiziano ha utilizzato uno strumento di ferro per intimidire la vittima del furto. L'uomo ha fornito agli agenti una dettagliata descrizione dell’autore del fatto, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Oriani. Gli operatori, dopo aver identificato l’uomo, lo hanno perquisito trovandogli addosso la refurtiva, che è stata immediatamente restituita al proprietario. L’uomo è stato condotto al Coroneo, mentre lo strumento di ferro utilizzato per intimidire la vittima è stato sequestrato.