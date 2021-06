Ruba uno zaino sul treno Trieste Vienna: denunciato 53enne

Denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Pordenone un catanese di 53 anni per furto aggravato di uno zainetto a bordo di un treno Vienna- Trieste. Nella mattina odierna, una giovane viaggiatrice austriaca ha contattato il capotreno del convoglio sul quale viaggiava, il Vienna-Trieste, riferendo di aver subito un furto. La Polizia Ferroviaria di Pordenone, immediatamente allertata, ha presto ricostruito l’evento.

Poco dopo le sei del mattino, il 53enne è entrato nel compartimento del treno dove si trovava la vittima con una sua amica. L’uomo, che si è subito scusato asserendo di essersi sbagliato, ha così distratto le due ragazze, che non hanno prestato attenzione ai suoi movimenti. Evidentemente esperto del mestiere, approfittando della confusione e complice la disattenzione dovuta all’orario mattutino e la fatica del viaggio, ha sottratto ad una delle viaggiatrici, uno zainetto all’interno del quale vi erano circa 80 euro in contanti.

Gli agenti della Polfer, dopo aver ritrovato lo zainetto, vuoto, in uno dei bagni, grazie anche alla descrizione fornita dalla giovane, hanno individuato e bloccato il “LOF”, ladro operante in ferrovia, come chiamato in gergo tecnico, in un parco nei pressi dello scalo ferroviario ancora in possesso della refurtiva. L’uomo, già noto per simili imprese, è stato denunciato per il furto con l’aggravante d’averlo commesso all’interno di un mezzo di trasporto pubblico. Allo stesso è stato inoltre notificato un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Pordenone, per allontanarlo subito dalla città. Zaino e contante sono stati restituiti alla giovane viaggiatrice che potrà continuare serenamente il viaggio nel nostro Paese.