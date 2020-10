Rubano cibo per gatti a Fernetti: denunciati due autisti

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato in concorso due autisti, Sui tratta di un cittadino ucraino del 1967 e di un rumeno 1995. Sono stati sorpresi da personale di vigilanza intenti ad asportare cibo per gatti da uno scatolone presente all’interno di un magazzino di stoccaggio presso l’autoporto di Fernetti. Sul posto una Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina. Accompagnati in Questura, sottoposti ai rilievi dattiloscopici, dopo gli atti di rito, i due sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.